ФОТО: Велотакси продолжают разъезжать по Таллинну, несмотря на предупреждающие знаки

Несмотря на то, что деятельность велотакси пока не регулируется и в центре Таллинна установлены специальные знаки, извозчики продолжают вести свой бизнес.

Несколько дней назад Раэпресс сообщил, что в Старом Таллинне были установлены девять дорожных знаков, предупреждающих горожан и туристов о том, что здесь не рекомендуется пользоваться велотакси.

"Проблеме с велотакси уже много лет, и достойно сожаления, что мы до сих не сумели взять ее под свой контроль, — рассказывает старейшина Кесклиннаского района Таави Пукк. — Но теперь она вскоре получит и правовое решение. Однако оно начнет действовать только со следующего сезона. А пока у нас нет права регулировать использование этого транспорта и наказывать за нарушение правил. Поэтому приходится изыскивать иные средства, чтобы люди не попадали из-за велотакси в неприятные ситуации. В частности, мы разработали и установили знаки, предостерегающие от использования велотакси для прогулок по Старому городу. Все дело в том, что среди предоставляющих такую услугу оказалось довольно много хапуг и людей, мало знакомых с правилами дорожного движения".

Знаки установлены на самых популярных маршрутах: на углу улиц Харью и Мюйривахе, Нигулисте и Харью, Вяйке-Карья и Пярнуского шоссе, Виру и Айа, Пагари и Лай, Нунне и Лай, Дункри и Ратаскаэву, Вана-Виру и Виру, Суур-Карья и Мюйривахе.

Правительством направлены в парламент поправки к законам, согласно которым велотаксистам тоже потребуются карточки обслуживающего персонала, городскому собранию будет предоставлено право устанавливать требования, касающиеся безопасности и удобства пассажиров, а за их нарушение — штрафовать. .