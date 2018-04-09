ФОТО: Вандалы в буквальном смысле разбили сердце жителей района Кесклинн

На выходных в таллиннском Полицейском парке была разбита световая инсталляция в форме сердца, которая по желанию жителей района Кесклинн должна была остаться в парке до конца месяца, передает управа.

”К сожалению, в субботу мы получили сообщение от обслуживающего инсталляцию партнера о том, что сердце повреждено, — пояснил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — На прошлой неделе мы приняли в управе решение оставить сердце еще на месяц в парке. Однако теперь мы вынуждены его увезти насовсем”.

Полицейский парк — второе место, где была установлена световая инсталляция. Изначально управа Кесклинна установила сердце на Мусумяги, но там его повредили вандалы. После ремонта сердце установили в Полицейском парке и на основании позитивной обратной связи в социальных сетях его планировалось оставить в парке до конца апреля. Поскольку в этот раз сердцу был нанесен более значительный ущерб, то управа района не будет тратить дополнительные средства на восстановление инсталляции.

”Несмотря на то, что сердце увезут на склад, управа Кесклинн продолжит заниматься украшением и облагораживанием района. Планируются новые инсталляции. Для них мы постараемся найти в городе более безопасное место”, — отметил Свет.