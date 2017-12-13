ФОТО: Вандалы сожгли и сломали домик для гриля у реки Пирита

В ночь на 11 декабря вандалы сожгли и сломали домик для гриля, который находится в заповедной зоне Пирита, сообщает управа Ласнамяэ. Это один и из домиков, который неравнодушные жители совместно с управой восстановили весной этого года в рамках месячника благоустройства.

Управа Ласнамяэ, разумеется, уберет обломки домика, но вандалы должны понимать, что своими действиями они лишили в первую очередь самих себя возможности провести время на свежем воздухе у реки. Из-за их необъяснимого поступка пострадали также и другие жители Ласнамяэ, которые любят отдыхать в этом месте.

”Я осуждаю этот жестокий акт вандализма и не понимаю людей, которыми руководит желание крушить и ломать. Призываю жителей Ласнамяэ бережно относится к окружающей среде и незамедлительно сообщать в полиции о нарушении порядка. Пока есть вандалы, никакие денежные вливания с сферу благоустройства не помогут и не сделаю наш район уютным и ухоженным”, — отметила старейшина района Мария Юферева.

Управа Ласнамяэ ждет также информацию от очевидцев, которая позволит выяснить личности вандалов, на емейл lasnamae@tallinnlv.ee .