26.09.2018, 15:52

ФОТО: В зоне отдыха на улице Котка установили новые лазенки и многофункциональный тренировочный комплекс

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В зоне отдыха на улице Котка установили новые лазенки и многофункциональный тренировочный комплекс
Foto: Kristiine linnaosavalitsus

Управа района Кристийне установила новые лазенки и многофункциональный тренировочный комплекс на улице Котка, 14а, ранее в этом месте были тренажеры HAGS, сообщает управа.

”В новом мультифункциональном комплексе сочетаются велосипед, степпер и тренажер для тренировки мышц талии и бедер. Использовать многофункциональные комплексы просто, они спроектированы таким образом, чтобы дополнительной нагрузкой, тренирующегося человека служил его собственный вес. Тренировочный комплекс отлично подходит для парка”, — сказал старшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Многофункциональный тренировочный комплекс финансировался Департаментом по делам молодежи и спорта, подготовленным фирмой Tiptiptap OÜ. Тренировочные комплексы уникальны, так как они могут содержать до трех различных тренировочных устройств. Они легкие, прочные, хорошо спроектированные и устойчивые к погодным условиям.

Foto: Kristiine linnaosavalitsus
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