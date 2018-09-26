26.09.2018, 15:52

ФОТО: В зоне отдыха на улице Котка установили новые лазенки и многофункциональный тренировочный комплекс

 (6)
rus.delfi.ee
EST
ФОТО: В зоне отдыха на улице Котка установили новые лазенки и многофункциональный тренировочный комплекс
Foto: Kristiine linnaosavalitsus

Управа района Кристийне установила новые лазенки и многофункциональный тренировочный комплекс на улице Котка, 14а, ранее в этом месте были тренажеры HAGS, сообщает управа.

”В новом мультифункциональном комплексе сочетаются велосипед, степпер и тренажер для тренировки мышц талии и бедер. Использовать многофункциональные комплексы просто, они спроектированы таким образом, чтобы дополнительной нагрузкой, тренирующегося человека служил его собственный вес. Тренировочный комплекс отлично подходит для парка”, — сказал старшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Многофункциональный тренировочный комплекс финансировался Департаментом по делам молодежи и спорта, подготовленным фирмой Tiptiptap OÜ. Тренировочные комплексы уникальны, так как они могут содержать до трех различных тренировочных устройств. Они легкие, прочные, хорошо спроектированные и устойчивые к погодным условиям.

Foto: Kristiine linnaosavalitsus
Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Логистическая компания подала в суд на всех своих бывших работников и требует с них 7 млн евро за ущерб

26.09.2018
Логистическая фирма Via3L Spedition, чтобы взыскать возмещение ущерба, подала в суд на всех своих бывших работников, которые в результате противостояния между крупными и мелкими пайщиками этим летом решили уйти из фирмы и пойти работать в конкурирующую фирму Nordic Spedition.
Подробнее



Сведение счетов, жадность, обман... Как разворачивалась драма эстонского филиала Danske Bank

26.09.2018
Сведение счетов, обман, жадность — в драме банка Danske все это присутствует. Айвар Рехе попадает в передряги не первый раз. Дела с нерезидентами велись и во времена, когда владельцем банка был Eesti Pank, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Ратас: шаг за шагом мы приближаемся к состоятельным странам Западной и Северной Европы

26.09.2018
По словам премьер-министра Юри Ратаса, правительство передало сегодня в Рийгикогу бюджет, составленный со всей ответственностью и поддерживающий стабильную бюджетную политику, что придаст позитивный импульс ценостному развитию всей Эстонии.
Подробнее


-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
160,65 €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Vienne
69,- €
27,60 €


Граница для лизинговых автомобилей из Эстонии частично открыта

26.09.2018
Начиная со вторника, 25 сентября, российская таможня не будет требовать уплаты залога при пересечении границы от пользователей принадлежащих лизинговым фирмам автомобилей, если у лизинговой фирмы или пользователя автомобиля не было нарушений пограничного режима.
Подробнее