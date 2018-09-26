ФОТО: В зоне отдыха на улице Котка установили новые лазенки и многофункциональный тренировочный комплекс

”В новом мультифункциональном комплексе сочетаются велосипед, степпер и тренажер для тренировки мышц талии и бедер. Использовать многофункциональные комплексы просто, они спроектированы таким образом, чтобы дополнительной нагрузкой, тренирующегося человека служил его собственный вес. Тренировочный комплекс отлично подходит для парка”, — сказал старшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Многофункциональный тренировочный комплекс финансировался Департаментом по делам молодежи и спорта, подготовленным фирмой Tiptiptap OÜ. Тренировочные комплексы уникальны, так как они могут содержать до трех различных тренировочных устройств. Они легкие, прочные, хорошо спроектированные и устойчивые к погодным условиям.