26.10.2017, 20:32

ФОТО: В Южной Эстонии началась масштабная вырубка леса под зону для тренировок по стрельбе из минометов

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rus.delfi.ee
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Metsaraie Nursipalus
Metsaraie NursipalusFoto: Kaitseministeerium

Сегодня на полигоне Нурсипалу началась вырубка леса, чтобы очистить территорию в один квадратный километр под тренировки по стрельбе из минометов.

До этого оттачивать умение стрелять из минометов можно было только на Центральном полигоне Сил обороны и Сиргала. В связи с ростом численности Сил обороны и пребыванием в Эстонии дополнительного контингента НАТО возникла необходимость в новой тренировочной площадке и в Южной Эстонии.


Министерство окружающей среды разрешило вырубить 94,2 гектара леса.

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