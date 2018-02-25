В день 100-летия Эстонской Республики, 24 февраля, в Ида-Таллиннской центральной больнице родились 10 детей — 6 мальчиков и 4 девочки.
25.02.2018, 14:59
ФОТО: В юбилей Эстонии в Ида-Таллиннской центральной больнице родились 10 малышей
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В день 100-летия Эстонской Республики, 24 февраля, в Ида-Таллиннской центральной больнице родились 10 детей — 6 мальчиков и 4 девочки.
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