03.02.2019, 17:47
ФОТО: В Ярвамаа проходит парад снеговиков. Будет ли побит мировой рекорд?
Сегодня в деревне Вяэтса в волости Тюри в Ярвамаа в третий раз состоялся парад снеговиков, в котором приняло участие огромное количество народа.
Сегодня в деревне Вяэтса в волости Тюри в Ярвамаа в третий раз состоялся парад снеговиков, в котором приняло участие огромное количество народа.
Участники мероприятия весело провели время и попытались побить мировой рекорд (2228 снеговиков).
В прошлом году в Вяэтса было слеплено 1406 снеговиков. Сколько удалось слепить в этом, станет ясно в течение вечера.
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