ФОТО: В Ярвамаа проходит парад снеговиков. Будет ли побит мировой рекорд?

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Сегодня в деревне Вяэтса в волости Тюри в Ярвамаа в третий раз состоялся парад снеговиков, в котором приняло участие огромное количество народа.