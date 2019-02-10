ФОТО: В Вильяндимаа оттепель превратила дороги в каток

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Оттепель сделала многие второстепенные дороги Вильяндимаа гладкими, как зеркало, и какой-нибудь более резкий маневр может означать, что поездка закончится в кювете.