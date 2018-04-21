ФОТО: В Вильяндимаа гравийные дороги местами в таком плохом состоянии, что там застревают машины

Вчера вечером на гравийной дороге в деревне Выхмассааре волости Пыхья-Сакала застрял автомобиль местного жителя, поскольку на отрезке длиной примерно 10 метров дорога такая мягкая, что если наступишь хотя бы ногой, то земля уже пружинит и проваливается.

Остальная часть дороги, конечно, ухабистая, но почва твердая и там не застрянешь.

Автомобиль было невозможно вытолкать с помощью людей, для этого приехала другая машина, которая его вытянула. Автомобиль не был поврежден.

Дороги обслуживает волость Пыхья-Сакала, и местные жители также сообщили волости о плохой дороге.