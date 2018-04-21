21.04.2018, 13:50

ФОТО: В Вильяндимаа гравийные дороги местами в таком плохом состоянии, что там застревают машины

 (3)
rus.delfi.ee
EST 4
Galerii: 10 pilti
Auto jäi kruusateele kinni Mobiilifoto: Kenno Soo

Вчера вечером на гравийной дороге в деревне Выхмассааре волости Пыхья-Сакала застрял автомобиль местного жителя, поскольку на отрезке длиной примерно 10 метров дорога такая мягкая, что если наступишь хотя бы ногой, то земля уже пружинит и проваливается.

Остальная часть дороги, конечно, ухабистая, но почва твердая и там не застрянешь.

Автомобиль было невозможно вытолкать с помощью людей, для этого приехала другая машина, которая его вытянула. Автомобиль не был поврежден.

Дороги обслуживает волость Пыхья-Сакала, и местные жители также сообщили волости о плохой дороге.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Изначально планировалось их расчленить”. Свидетель рассказал подробности убийства двух кемеровских в ночном клубе Poseidon

21.04.2018
Детальные показания 24-летнего Сийма Турта по делу о двойном убийстве под кокаиновыми и водочными парами в ночном клубе Poseidon делают из него главного свидетеля по делу. Мужчина находится под усиленной защитой правоохранительных органов, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Северная Корея объявила о прекращении ядерных испытаний и закрытии полигона

21.04.2018
Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон на севере страны.
Подробнее

Недовольный клиент о службе доставки Itella: я иногда из Китая быстрее получаю посылки!

21.04.2018
Delfi написал читатель, крайне недовольный службой доставки Itella. По его словам, с их сервисом постоянно происходят проблемы, но последний инцидент просто вывел его из себя. Представитель Itella извинился перед читателем, но переложил вину на него.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-20% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
119,20 €
-20% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
159,20 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Vienne
69,- €
27,60 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ФОТО и ВИДЕООПРОС: В Нарве отметили День ветеранов — что думают об этом мероприятии горожане?

21.04.2018
Сегодня в Нарве около торгового центра Fama Силы обороны Эстонии отметили День ветеранов показом военной техники и выступлением музыкантов оркестра Сил обороны. Смотрите фото и видеоопрос!
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: В Вильяндимаа гравийные дороги местами в таком плохом состоянии, что там застревают машины

21.04.2018
Вчера вечером на гравийной дороге в деревне Выхмассааре волости Пыхья-Сакала застрял автомобиль местного жителя, поскольку на отрезке длиной примерно 10 метров дорога такая мягкая, что если наступишь хотя бы ногой, то земля уже пружинит и проваливается.
Подробнее