ФОТО: В Вильянди идет Праздник песни и танца людей с особыми потребностями

Если в прошлом году всё содержание праздника сопровождалось сурдопереводом, то в этот раз вся программа отпечатана и шрифтом Брайля — в мероприятии участвуют певцы из Южно-Эстонского общества слепых. По словам программного руководителя праздника Пирет Аус, незрячие солисты прочли все песни кончиками пальцев и выучили тексты.

Она выразила надежду, что это подстегнет и других слабовидящих участвовать в празднике — петь и слушать.

В репертуар вошли любимые народом Эстонии песни, а главной приглашено звездой стал маэстро Иво Линна.

Это уже десятый Праздник песни и танца людей с особыми потребностями, проводящийся в Вильянди. На этот раз он посвящен 100-летию ЭР,