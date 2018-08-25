25.08.2018, 18:06

ФОТО: В Вильянди идет Праздник песни и танца людей с особыми потребностями

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rus.delfi.ee
EST 4
Galerii: 107 pilti
Erivajadusega inimeste X laulu- ja tantsupidu Viljandis Foto: Kenno Soo

Сегодня на Певческом поле Вильянди идет всеэстонский Праздник песни и танца людей с особыми потребностями. Принимают участие около 1100 человек, открыт рынок с изделиями ручной работы.

Если в прошлом году всё содержание праздника сопровождалось сурдопереводом, то в этот раз вся программа отпечатана и шрифтом Брайля — в мероприятии участвуют певцы из Южно-Эстонского общества слепых. По словам программного руководителя праздника Пирет Аус, незрячие солисты прочли все песни кончиками пальцев и выучили тексты.

Она выразила надежду, что это подстегнет и других слабовидящих участвовать в празднике — петь и слушать.

В репертуар вошли любимые народом Эстонии песни, а главной приглашено звездой стал маэстро Иво Линна.

Это уже десятый Праздник песни и танца людей с особыми потребностями, проводящийся в Вильянди. На этот раз он посвящен 100-летию ЭР,

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