ФОТО: В Виймси строители и местные жители враждуют из-за сноса живой изгороди

Еще на прошлой неделе в волости Виймси по адресу Хеки теэ возник серьезный конфликт, когда из-за расширения дороги полностью срубили живую изгородь из елей, где было полно птичих гнезд. Сегодня строители в добрались до живой изгороди на Кеск теэ. На месте находились также недовольные местные жители.

Теперь густую изгородь срежут, чтобы сделать пространство для дорожки для пешеходов и велосипедистов. Строительные работы еще не начались, работники ждут пока жители разойдутся — по интересам безопасности.