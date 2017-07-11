11.07.2017, 15:15

ФОТО: В Виймси строители и местные жители враждуют из-за сноса живой изгороди

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 13 pilti
Kesk tee Haabneeme alevik Foto: Karin Kaljuläte

Еще на прошлой неделе в волости Виймси по адресу Хеки теэ возник серьезный конфликт, когда из-за расширения дороги полностью срубили живую изгородь из елей, где было полно птичих гнезд. Сегодня строители в добрались до живой изгороди на Кеск теэ. На месте находились также недовольные местные жители.

Теперь густую изгородь срежут, чтобы сделать пространство для дорожки для пешеходов и велосипедистов. Строительные работы еще не начались, работники ждут пока жители разойдутся — по интересам безопасности.

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