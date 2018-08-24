ФОТО: В Тартуском университете проходит инаугурация ректора Тоомаса Ассера

rus.delfi.ee EST

Foto: Anni Õnneleid

Сегодня на открытом заседании совета и сената Тартуского университета проходит инаугурация избранного весной ректором ТУ Тоомаса Ассера. В церемонии примет участие и президент Керсти Кальюлайд.