24.08.2018, 16:33

ФОТО: В Тартуском университете проходит инаугурация ректора Тоомаса Ассера

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Тартуском университете проходит инаугурация ректора Тоомаса Ассера
Foto: Anni Õnneleid

Сегодня на открытом заседании совета и сената Тартуского университета проходит инаугурация избранного весной ректором ТУ Тоомаса Ассера. В церемонии примет участие и президент Керсти Кальюлайд.

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