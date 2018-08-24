ФОТО: В Тартуском университете проходит инаугурация ректора Тоомаса Ассера

Сегодня на открытом заседании совета и сената Тартуского университета проходит инаугурация избранного весной ректором ТУ Тоомаса Ассера. В церемонии примет участие и президент Керсти Кальюлайд.
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Все участвовавшие в ”Кремлевских соловьях” 19 танцоров — нарвские. Довольны ли они оплатой своего труда? Хотят ли связать жизнь с театром?
24.08.2018
12 представлений спектакля ”Кремлевские соловьи”, прошедших при полном аншлаге на территории Старопрядильной фабрики исторической Кренгольмской мануфактуры и собравших 23 с половиной тысячи зрителей, это, наверное, самый масштабный культурный проект, реализованный в Нарве когда бы то ни было. Очень важно то, что в сценическом действии приняло около 30 жителей Ида-Вирумаа, а все танцоры, сделавшие шоу по-настоящему ярким, являются жителями Нарвы и ее ближайших окрестностей. Хореограф музыкального спектакля — также нарвитянка.
Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu действует с 2013 года. У создателей общества, руководства и работников к этому моменту уже имелся обширный опыт работы в финансовом секторе, что сказалось на результате: за 5 лет деятельности наши вкладчики заработали в виде процентов более 1,4 миллиона евро.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
ФОТО: В Вильнюсе открыли сквер имени Немцова, активистка пришла с плакатом "Путин убил нашего друга"
24.08.2018
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
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Commercial manager
BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ
Tähtaeg: 16.09.2018
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Group head of procurement
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS ...
Tähtaeg: 14.09.2018
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Balti piirkonna tehniline konsultant
KINGSPAN INSULATION ...
Tähtaeg: 31.08.2018
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В Таллиннском аэропорту между пассажиром и персоналом разгорелся конфликт из-за русского языка
24.08.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
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