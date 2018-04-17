Эмайыги вышла из берегов и подтопила Тарту. Фотограф Delfi сообщает, что уровень воды повысился примерно на метр.
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17.04.2018
ФОТО: В Тарту вышла из берегов река Эмайыги
17.04.2018
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