11.05.2018, 15:40

ФОТО: В Тарту родители школьников протестуют против вечерней смены

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Тарту родители школьников протестуют против вечерней смены
Foto: Anni Õnneleid

На Ратушной площади в Тарту прошел протест родителей учащихся Таммеской школы против того, чтобы первоклассники учились в вечернюю смену из-за нехватки свободных помещений.

Таммеская школа, которая последние пять лет по решению горуправы принимала вплоть до пяти параллельных классов, теперь столкнулась с нехваткой свободных помещений — будущих первоклассников просто негде разместить в школе.

Город предложил в качестве решения обучение в вечернюю смену, что родителей не удовлетворило — лишь 9 из 87 родителей поддержали данную идею.

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