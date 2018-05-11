ФОТО: В Тарту родители школьников протестуют против вечерней смены

На Ратушной площади в Тарту прошел протест родителей учащихся Таммеской школы против того, чтобы первоклассники учились в вечернюю смену из-за нехватки свободных помещений.

Таммеская школа, которая последние пять лет по решению горуправы принимала вплоть до пяти параллельных классов, теперь столкнулась с нехваткой свободных помещений — будущих первоклассников просто негде разместить в школе.

Город предложил в качестве решения обучение в вечернюю смену, что родителей не удовлетворило — лишь 9 из 87 родителей поддержали данную идею.