ФОТО: В Тарту пробка? И такое возможно — на ремонт закрылась одна из главных развязок

В Тарту на ремонт закрылась развязка, соединяющая Нарское шоссе и улицы Мяэ и Вене.
В связи с этим, к вечеру в центре города на Вабадузе пуйстеэ, на кольце улицы Вене и на Нарвском шоссе образовались пробки.
В Тарту на ремонт закрылась развязка, соединяющая Нарское шоссе и улицы Мяэ и Вене.
В связи с этим, к вечеру в центре города на Вабадузе пуйстеэ, на кольце улицы Вене и на Нарвском шоссе образовались пробки.
Kereremonditöökoja seadmete paigaldus- ja hooldusm…
BENEFIT AS
Tähtaeg: 15.06.2018
Süsteemianalüütik-arendaja
UNICREDIT (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 11.06.2018
Direktor
VIRU VANGLA (JUSTIITSMINISTEERIUM)
Tähtaeg: 20.06.2018
Juhataja - peadirektori asetäitja
VEETEEDE AMET
Tähtaeg: 14.06.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.