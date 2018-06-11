ФОТО: В Тарту пробка? И такое возможно — на ремонт закрылась одна из главных развязок

В Тарту на ремонт закрылась развязка, соединяющая Нарское шоссе и улицы Мяэ и Вене.

В связи с этим, к вечеру в центре города на Вабадузе пуйстеэ, на кольце улицы Вене и на Нарвском шоссе образовались пробки.

