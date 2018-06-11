ФОТО: В Тарту пробка? И такое возможно — на ремонт закрылась одна из главных развязок

В Тарту на ремонт закрылась развязка, соединяющая Нарское шоссе и улицы Мяэ и Вене.
В связи с этим, к вечеру в центре города на Вабадузе пуйстеэ, на кольце улицы Вене и на Нарвском шоссе образовались пробки.
В Тарту на ремонт закрылась развязка, соединяющая Нарское шоссе и улицы Мяэ и Вене.
В связи с этим, к вечеру в центре города на Вабадузе пуйстеэ, на кольце улицы Вене и на Нарвском шоссе образовались пробки.
Direktor
VIRU VANGLA (JUSTIITSMINISTEERIUM)
Tähtaeg: 20.06.2018
Juhatuse esimees
TALLINNA LINNATRANSPORDI AS
Tähtaeg: 14.06.2018
Anestesioloogiakliiniku juhataja-ülemarst
PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA
Tähtaeg: 30.06.2018
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