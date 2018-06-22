22.06.2018, 12:35

ФОТО: В Тарту отметить юбилей ЭР прибыли президенты шести европейских стран

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rus.delfi.ee
EST
Poola president Andrzej Duda saabus Tartusse
Foto: Anni Õnneleid

Сегодня по приглашению Керсти Кальюлайд в Тарту в честь столетнего юбилея ЭР прибыли главы шести стран-участниц ЕС.

В Тарту прибыли президент Грузии Георгий Маргвелашвили, президент Исландии Гвюдни Торласиус Йоуханнессон, президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Польши Анджей Дуда и президент Финляндии Саули Ниинистё.

Программа встречи насыщенная. Помимо прочего, планируется посещение научного центра AHHAA и Эстонского национального музея.

В 12:25 в Ратуше состоится приветственная церемония.

Движение в городе нарушено.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


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