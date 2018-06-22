ФОТО: В Тарту отметить юбилей ЭР прибыли президенты шести европейских стран

Сегодня по приглашению Керсти Кальюлайд в Тарту в честь столетнего юбилея ЭР прибыли главы шести стран-участниц ЕС.
В Тарту прибыли президент Грузии Георгий Маргвелашвили, президент Исландии Гвюдни Торласиус Йоуханнессон, президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Польши Анджей Дуда и президент Финляндии Саули Ниинистё.
Программа встречи насыщенная. Помимо прочего, планируется посещение научного центра AHHAA и Эстонского национального музея.
В 12:25 в Ратуше состоится приветственная церемония.
Движение в городе нарушено.