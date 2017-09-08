ФОТО: В Тарту открыли кофейный центр KAFO

Вчера вечером крупнейшая в Эстонии эспрессо-фирма KAFO открыла свое представительство в Тарту. В честь открытия прошел грандиозный праздник кофе. Посмотреть на крупнейший в Южной Эстонии кофейный центр пришли мэр Тарту Урмас Клаас, партнеры и клиенты KAFO, а также ценители кофе.

Кофейный центр KAFO является крупнейшим подобным представительством в регионе и предлагает широчайший ассортимент товаров и услуг. По словам тартуского регионального менеджера KAFO Хедди-Лийс Лауритс, на протяжение многих лет фирма обслуживала в Южной Эстонии около 500 клиентов, поэтому расширение в Тарту было для KAFO следующим логическим шагом.

В своем приветствии, адресованном коллективу KAFO мэр Тарту Урмас Клаас отметил, что очень рад появлению нового кофейного центра, поскольку у города всегда были особые отношения с кофе и высокая кофейная культура. Клаас добавил, что именно в Тарту находится одно из старейших эстонских кафе Werner, а жители Тарту города всегда ценили бодрящий напиток.

Руководитель Cafe Truffe Алена Оя также заверила в том, что в Южной Эстонии давно ждали кофейного центра KAFO. ”В этом регионе до сих пор не было подобного кофейного центра, поэтому для нас открытие филиала KAFO в Тарту означает, что мир кофе стал ближе — мы сможем более оперативно знакомиться с новыми кофейными трендами и получать заказы. Кроме того, впредь мы сможем предлагать нашим работникам качественные курсы повышения квалификации в Тарту”, — рассказала Оя.

На открытии за праздничную атмосферу отвечал главный фанат кофе в Эстонии Майкл Кофи, а гости смогли воспользоваться услугами эксклюзивного кофейного бара. В этот вечер кофе в прямом смысле лилось рекой, поскольку в распоряжении гостей были все эспрессо-машины салона, а гурманы могли отведать напитки, приготовленные в каждой из них.

В тартуском центре KAFO бариста, кофейный гурман или посетитель, только начинающий открывать мир кофе, найдет все необходимое — от инвентаря и качественного кофе Lavazza до приготовленных специалистами KAFO напитков и полезных рекомендаций. Крупнейший в Южной Эстонии салон эспрессо-машин Jura предлагает широкий ассортимент техники, а также кофе, чай, какао и масала-чай на любой вкус. Любым напитком можно насладиться на месте или купить его с собой. В центре также можно приобрести разнообразный инвентарь для приготовления кофе ручной работы — о нем с удовольствием расскажут инструкторы KAFO.