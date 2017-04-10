10.04.2017, 16:55

ФОТО: В Тарту для движения на полгода закрыли ”главный мост” города


rus.delfi.ee
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Tartu Kaarsild suletakse rekonstrueerimiseks
Tartu Kaarsild suletakse rekonstrueerimiseksFoto: Argo Ingver

В понедельник в Тарту началась реконструкция моста Kaarsilla. Сам мост будет закрыт для движения на полгода.

В ходе строительных работ планируется, помимо прочего, расширить мост с обеих сторон на метр, отремонтировать несущие конструкции, возвести новые подъемы, спуски и системы освещения.

На время ремонта жители и гости города могут воспользоваться двумя другими находящимися неподалеку мостами: Võidu и Vabadussild.

Работы, стоимость которых составляет 779 967 евро, проводит AS TREV-2 Grupp. Мост планируется открыть для движения в октябре текущего года.

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