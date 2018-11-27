ФОТО: В Тапаском депо построили бронепоезд

”28 ноября этого года исполнится сто лет с начала Эстонской освободительной войны”, — сказал руководитель крупных проектов ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу.

”Бронепоезд является одним из символов, сыгравших непосредственную роль в обретении Эстонией независимости. Воссозданный в юбилейный год бронепоезд получил имя Wabadus, он несет в себе дух победы переломного момента в истории”, — добавил Кастерпалу.

Воссозданный бронепоезд состоит из артиллерийского, пулеметного, десантного и санитарного вагонов, а также броневика ”Эстония”, расположенного на платформе.

”Образец бронепоезда дает представление о том, какие средства наши праотцы использовали в борьбе во имя приобретения свободы”, — сказал директор Военного музея Хеллар Лилль. ”Образец поезда дополнит выставка, знакомящая с ходом Освободительной войны и бронепоездом, которая уже с января будет передвигаться по Эстонии по местам переломных сражений”, — добавил Лилль.