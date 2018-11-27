27.11.2018, 17:10

ФОТО: В Тапаском депо построили бронепоезд

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rus.delfi.ee
EST 24
Galerii: 35 pilti
Tapal esitleti soomusrongi Foto: Kaspar Pokk

Сегодня в Тапаском депо был представлен бронепоезд № 7 Wabadus, построенный в память о событиях Освободительной войны столетней давности. Путь бронепоезда Wabadus и передвижная выставка по историческому маршруту боевых действий начнутся в январе 2019 года.

”28 ноября этого года исполнится сто лет с начала Эстонской освободительной войны”, — сказал руководитель крупных проектов ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу.

”Бронепоезд является одним из символов, сыгравших непосредственную роль в обретении Эстонией независимости. Воссозданный в юбилейный год бронепоезд получил имя Wabadus, он несет в себе дух победы переломного момента в истории”, — добавил Кастерпалу.

Воссозданный бронепоезд состоит из артиллерийского, пулеметного, десантного и санитарного вагонов, а также броневика ”Эстония”, расположенного на платформе.
”Образец бронепоезда дает представление о том, какие средства наши праотцы использовали в борьбе во имя приобретения свободы”, — сказал директор Военного музея Хеллар Лилль. ”Образец поезда дополнит выставка, знакомящая с ходом Освободительной войны и бронепоездом, которая уже с января будет передвигаться по Эстонии по местам переломных сражений”, — добавил Лилль.

Бронепоезд № 7 Wabadus и размещенная в нем выставка начнут свой путь 4 января 2019 года из Кехра. В этот день пройдет сто лет со дня решающей битвы, которая остановила направляющиеся в Таллинн вражеские войска. Путь бронепоезда по бывшей линии фронта завершится 1 февраля 2019 года в Валга. После прохождения маршрута по линии фронта бронепоезд будет передвигаться по имеющимся железнодорожным путям по всей Эстонии до конца 2019 года.

Бронепоезд № 7 Wabadus был воссоздан в сотрудничестве организационной команды ЭР100, Военного музея и предприятия Operail. Во время всего пути следования бронепоезда Wabadus и броневика свой вклад в мероприятие будут вносить Eesti Raudtee, Кайтселийт и местные самоуправления.

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ФОТО: В Тапаском депо построили бронепоезд

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Сегодня в Тапаском депо был представлен бронепоезд № 7 Wabadus, построенный в память о событиях Освободительной войны столетней давности. Путь бронепоезда Wabadus и передвижная выставка по историческому маршруту боевых действий начнутся в январе 2019 года.
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