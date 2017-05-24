ФОТО: В Тапа состоялось последнее сражение учений "Весенний шторм — 2017"

"Весенний шторм" этого года завершили в Тапа, где во вторник состоялось последнее сражение учений.

В этот день учения на Центральном полигоне посетила президент Керсти Кальюлайд.

"Юбилейный "Весенний шторм" впечатляет — с одной стороны, присутствовало больше союзников и техники, чем раньше, и сами учения дольше по времени. Но еще важнее было видеть эти подразделения, все равно на каком языке они сейчас говорят как на родном, упражняющимися плечом к плечу. Для наших союзников это возможность по-настоящему проиграть ситуации, о которых они обычно читают только в материалах. Эстонские срочники — лучшие в мире. и у нас есть причина гордиться ими", — сказала возвратившаяся с учений глава государства.

Президента на учениях сопровождал главнокомандующий Сил обороны генерал Рихо Террас. На учения глава государства полетела вместе с заместителем командующего Европейским подразделением сухопутных войск США генералом-майором Гронски на вертолете Black Hawk, чтобы ознакомиться с происходящим и с воздуха. В Тапа президенту дали обзор учений, после чего она направилась на местность и встретилась с участвующими в учениях военнослужащими.