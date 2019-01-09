09.01.2019, 17:58

ФОТО: В Тапа состоялась крупнейшая реконструкция битвы Освободительной войны

 (22)
rus.delfi.ee
EST
Tapa näidislahing
Tapa näidislahingFoto: Aron Urb, EV100

Сегодня, 9 января, отмечается 100 лет со дня освобождения Тапа в Освободительной войне. Годовщина победной битвы была отмечена реконструкцией сражения под Мянникмяги, в которой принял участие и бронепоезд номер 7 Wabadus.

В 2019 году программа столетия Эстонской Республики посвящена сотой годовщине Освободительной войны, сообщается в пресс-релизе.

”Сегодня 100 лет назад народные войска освободили Тапа от противника. В память об этих событиях сегодня недалеко от Тапа состоялось одно из крупнейших постановочных сражений”, — сказал специалист по культуре волости Тапа Индрек Юрченко. ”В реконструкции битвы приняло участие более двухсот человек, вместе с наблюдателями и помощниками число участников превысило тысячу”, — добавил Юрченко.

В 13 часов состоялось поминальное богослужение на старом кладбище Тапа, после чего состоялось богослужение и на новом кладбище. К мемориальной доске в честь Освободительной войны на перроне железнодорожной станции был возложен венок.

Сегодня в 18 часов в здании Тапаского вокзала состоится бесплатный концерт, на котором выступит Ансамбль срочнослужащих подразделения поддержки Сил обороны.

10 января выставка, расположенная в находящемся на железнодорожной станции Тапа бронепоезде, будет открыта для посещения школьными группами и детьми с 10 до 15 часов, а для всех остальных — с 15 до 17 часов.

Выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, составил Военный музей Эстонии.

В память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны в 2019 году состоится серия событий ”Путь свободы”. Помимо народных походов состоятся и постановочные бои, а также памятные церемонии. По Эстонии также совершает свой путь бронепоезд номер 7 Wabadus. С информацией о событиях, которые проходят на исторической линии фронта Освободительной войны, можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.

Период празднования столетнего юбилея Эстонской Республики продлится до 2 февраля 2020 года, когда будет отмечаться 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. В 2019 году события ЭР100 сосредоточатся на сотой годовщине Освободительной войны Эстонии. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee/ru.

Где фотографировали рождественскую кампанию Cellbes?
Ответь и выиграй подарочную карту на 100€!


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии