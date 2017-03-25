ФОТО: В Тапа прибыла французская военная техника

В субботу утром в Тапа прибыли 30 единиц военной техники, принадлежащих Франции. Их будут использовать французские военные, которые вскоре прибудут в Эстонию.

В Эстонию к первой половине апреля прибудет около 1200 военных НАТО, французские танки и боевая техника, а также британские самоходные минометы.

На данный момент на территории Эстонии уже находятся более двухсот солдат Великобритании и 50 солдат Франции. Французские танки прибудут в Тапа 29 марта.