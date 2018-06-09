ФОТО: В таллиннском парке Кадриорг прошло Утиное ралли

Сегодня в столичном парке Кадриорг проходит Утиное ралли – крупнейшее благотворительное мероприятие для всей семьи. Цель Утиного ралли – обеспечить всем борющимся с тяжелым недугом детям столь нужное им лечение, а их семьям – необходимые опорные услуги.
В рамках благотворительного мероприятия проходит также концерт группы Svjata Vatra и певицы Лийз Лемсалу.
«Приятно сознавать, что Утиное ралли проводится уже в пятый раз, причем в этом году к организаторам мероприятия присоединился фонд лечения рака Kingitud elu, что является весьма логичным шагом, - заявил учредитель Эстонского союза родителей больных раком детей Мярт Аванди. - Надеюсь, что совместные усилия трех крепких фондов станут залогом новых дальнейших успехов Утиного ралли».
По словам исполнительного директора благотворительного фонда Minu Unistuste Päev Кристийны Габор-Мяги, Утиное ралли послужило удобной возможностью для объединения усилий трех благотворительных фондов. «Вместе мы сможем сделать больше добрых дел и привлечь больше внимания к этой насущной для всего общества теме. Больные раком дети нуждаются в финансовой и эмоциональной поддержке для успешной борьбы с этим коварным заболеванием», отметила Кристийна Габор-Мяги.