ФОТО: В таллиннском парке Кадриорг прошло Утиное ралли

Полученные в рамках Утиного ралли 2018 пожертвования будут направлены в учрежденный на ранее собранные средства центр поддержки больных раком детей и их семей. Этот центр оказывает всестороннее содействие и предлагает опорные услуги детям с раковым диагнозом и их родителям.

В сотрудничестве с фондом лечения рака Kingitud elu Эстонский союз родителей больных раком детей направит часть выручки от проведения Утиного ралли и на такое лечение, которое не компенсируется Больничной кассой.

Эстонский союз родителей больных раком детей – созданная в 1992 году организация, целью деятельности которой является оказание поддержки родителям каждого больного раком ребенка. Члены организации – люди, которые уже имеют подобный опыт, знают, о чем говорят, и хотят помогать.

Фонд лечения рака Kingitud elu имени Хилле Тянавсуу был учрежден в 2014 году. Фонд оплачивает пациентам счета за лечение по мере поступления пожертвований, если Больничная касса Эстонии не компенсирует применение соответствующих препаратов.

Благотворительный фонд Minu Unistuste Päev был создан в 2011 году. Усилия волонтеров и пожертвования отзывчивых людей и организаций направлены на исполнение мечтаний тяжело и хронически больных детей, что служит эмоциональным подспорьем как для самих юных пациентов, так и для их близких, обеспечивая приятные переживания, радостные впечатления и ободряющие посылы.