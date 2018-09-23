ФОТО: В таллиннском Котле культуры бесплатно раздали 37 000 книг

”От всей души благодарю всех людей, которые принесли на ярмарку свои отличные книги, чтобы они могли принести радость чтения новым владельцам, — сказала руководитель проекта книжной ярмарки Алина Тубли до начала ярмарки. — Новых и мало использованных книг в этот раз гораздо больше, таких примерно половина. Уверена, что любой найдёт для себя несколько книг по душе”.

На сцене книжной ярмарки выступили молодой поэт Яан Кескель; каламбуристка и Twitter-писательница Кейти Вильмс; автор многих кулинарных книг Лиа Виркус; музыкант Марек Садам; поэт, юморист, иллюстратор, карикатурист и составитель кроссвордов Ильмар Трулль и создатель TimeBook Михкель Сепп. На мероприятии проходил сбор добровольных пожертвований для фонда помощи больным раком Kingitud Elu.