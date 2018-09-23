ФОТО: В таллиннском Котле культуры бесплатно раздали 37 000 книг

Сегодня НКО "Raamat Rahvale" провело бесплатную книжную ярмарку в таллиннском Котле культуры. Отдельные люди и издательства отдали для ярмарки больше 37 000 книг, среди которых все посетители могли найти подходящие именно им произведения.
”От всей души благодарю всех людей, которые принесли на ярмарку свои отличные книги, чтобы они могли принести радость чтения новым владельцам, — сказала руководитель проекта книжной ярмарки Алина Тубли до начала ярмарки. — Новых и мало использованных книг в этот раз гораздо больше, таких примерно половина. Уверена, что любой найдёт для себя несколько книг по душе”.
На сцене книжной ярмарки выступили молодой поэт Яан Кескель; каламбуристка и Twitter-писательница Кейти Вильмс; автор многих кулинарных книг Лиа Виркус; музыкант Марек Садам; поэт, юморист, иллюстратор, карикатурист и составитель кроссвордов Ильмар Трулль и создатель TimeBook Михкель Сепп. На мероприятии проходил сбор добровольных пожертвований для фонда помощи больным раком Kingitud Elu.