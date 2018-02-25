ФОТО: В Таллиннской Реальной школе отметили столетие первого заседания Временного правительства

В Таллиннской Реальной школе отметили 100 лет с того дня, когда в кабинете директора школы Временное правительство провело свое первое заседание.

25 февраля 1918 года мысль о независимости Эстонии стала уже реальностью.

На сегодняшнем мероприятии с речами к народу обратились премьер-министр Эстонии Юри Ратас и руководитель музея Константина Пятса Тривими Веллисте. Был зачитан ”Манифест всем народам Эстонии”.

От школы собравшиеся прошествовали на площадь Вабадузе, где зажгли свечи в память о членах Временного правительства. Там же произошло выступление хоровых коллективов.