ФОТО: В таллиннской конторе Swedbank висит объявление только на русском языке

Сегодня читатель заметил и сообщил в редакцию, что в таллиннской конторе Swedbank на Рявала висела табличка, оповещающая клиентов о том, что контора закрыта по случаю праздника. По его словам, информация была лишь на русском языке.
Фотограф Delfi позже заметил, что на внутренней двери имеется и информация на эстонском, однако, текст был практически не читаем.
По закону, все извещения и таблички должны быть и на государственном языке.
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