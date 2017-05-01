ФОТО: В таллиннской конторе Swedbank висит объявление только на русском языке

Сегодня читатель заметил и сообщил в редакцию, что в таллиннской конторе Swedbank на Рявала висела табличка, оповещающая клиентов о том, что контора закрыта по случаю праздника. По его словам, информация была лишь на русском языке.

Фотограф Delfi позже заметил, что на внутренней двери имеется и информация на эстонском, однако, текст был практически не читаем.

По закону, все извещения и таблички должны быть и на государственном языке.