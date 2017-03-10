ФОТО: В Таллинне зажгли свечи в память о погибших в мартовской бомбардировке

Вчера, 9 марта, в годовщину мартовской бомбардировки таллиннцы зажгли свечи в Старом городе на улице Харью в память о погибших.

9 марта — годовщина бомбардировок 1944 года, когда советские самолеты сбросили на жилые районы столицы более 3000 бомб, в результате чего погибли 463 человека, было разрушено свыше 20 000 жилых домов.

По официальному отчету 757 человек были убиты, из которых 586 были мирными жителями, 50 — военным персоналом, а 121 — военнопленными. 213 человек имели серьезные ранения.

Более 20 000 человек остались без крова над головой.