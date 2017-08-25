ФОТО: В Таллинне завершился цветочный фестиваль, объявлены победители

На площади Башен завершился сегодня девятый сезон Таллиннского международного цветочного фестиваля. Во время торжественной церемонии были озвучены победители в категориях лучшего тематического сада и сада-любимца публики, объявлены темы фестиваля следующего года.

В категории тематических лучшим признан "Семейный сад" работы рижских садоводов, а в категории "Одноцветный сад" — творение ПТ "Protective Coatings Contractor". Публике больше всего по вкусу оказался сад, оформленный Хийумааским профессиональным училищем, сообщает Раэпресс.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф выразил надежду, что поскольку следующий год — год 100-летия Эстонской Республики, 300-летия парка Кадриорг и 10-летия цветочного фестиваля, лучшие ландшафтные архитекторы и дизайнеры начнут уже сегодня думать, как украсить цветочными узорами юбиляров.

Темами юбилейного фестиваля будущего годы выбраны "Пожелание счастья на языке цветов„ и "Отражение истории в саду".

На снимках по порядку: сады рижан, ПТ "Protective Coatings Contractor" и Хийумааского профессионального училища.











