"Дед Мороз уже многие годы числится в списках работников АО "Таллиннский городской транспорт, рассказывает руководитель предприятия Энно Тамм. — Ведь и наш транспорт тоже нечто вроде новогодней сказки — весь год бесплатный".
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Сегодня праздничное настроение таллиннцам и гостям столицы поможет создать рождественский трамвай.
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