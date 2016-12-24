"Дед Мороз уже многие годы числится в списках работников АО "Таллиннский городской транспорт, рассказывает руководитель предприятия Энно Тамм. — Ведь и наш транспорт тоже нечто вроде новогодней сказки — весь год бесплатный".

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