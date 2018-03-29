ФОТО: В Таллинне замечен первый беспилотный автомобиль

О появлении этого достижения науки и техники на улицах нашего города сообщила муниципальная полиция, которая вчера вечером засекла его на Палдиском шоссе, пишет Раэпресс.

Патруль МуПо обнаружил в потоке машин в послеобеденный час "пик" транспортное средство, за рулем которого сидела женщина. Она ела мороженное, которое держала в одной руке, и одновременно разговаривавшая по мобильному телефону, который держала в другой, не касаясь, таким образом, руля.

Фото: Раэпресс

Муниципальная полиция напоминает, что лишь несколько дней назад — 20 марта — в США под колесами самоуправляемого автомобиля погибла женщина, после чего использование такого рода транспортных средств в Америке было приостановлено.

МуПо также напоминает, что в Эстонии запрещено за рулем заниматься посторонними делами, поскольку отвлечение внимания от управления автомобилем может привести к такому же или еще более печальному результату.