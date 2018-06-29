29.06.2018, 09:18

ФОТО: В Таллинне в окне дома застряла кошка: на помощь поспешили спасатели


rus.delfi.ee
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Galerii: 19 pilti
Kitsikusse sattunud kiisule tõttas appi tuletõrje, eepiline päästeoperatsioon läks kõigiti korda Foto: Delfi lugeja

Вчера в одном из многоквартирных домов на улице Котка в Таллинне кошка застряла между створками открытого окна.

На место прибыли спасатели и при помощи лестницы разрешили ситуацию.

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