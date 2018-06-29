ФОТО: В Таллинне в окне дома застряла кошка: на помощь поспешили спасатели

Вчера в одном из многоквартирных домов на улице Котка в Таллинне кошка застряла между створками открытого окна.
На место прибыли спасатели и при помощи лестницы разрешили ситуацию.
Вчера в одном из многоквартирных домов на улице Котка в Таллинне кошка застряла между створками открытого окна.
На место прибыли спасатели и при помощи лестницы разрешили ситуацию.
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