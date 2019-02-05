ФОТО: В Таллинне установлен памятник Вольдемару и Эльфриде Лендерам

Внучки отметили в своем письме, что они не знали своего дедушку, так как он умер еще до их рождения. Бабушка Эльфриде прожила долго и увидела нескольких внуков. Она бежала во время войны в Швецию, жила в Стокгольме и работала в государственном архиве. У Вольдемара и Эльфриде Лендер было четверо детей — два сына и две дочери. Хенно и Илка бежали в Швецию, Уно и Юта остались в Эстонии и были депортированы.

Вольдемар Лендер кроме деятельности на посту мэра Таллинна стал известен тем, что его имя использовалось для обозначения типов домов, которые строили в Таллинне в 19 и 20 веке. Дома называли лендеровскими. В то время число жителей города быстро росло, и возникла необходимость в небольших дешевых квартирах. Именно из таких квартир состояли двухэтажные деревянные наемные дома Лендера. Эти дома и сейчас сохранились в Пельгулинне, Каламая, Кельмикюла, Кассисаба, Уус-Мааильме и Китсекюла. Сегодня сохранившееся дома считаются ценной исторической застройкой.

Основанная Эльфриде Лендер частная гимназия проработала с 1907 по 1940 год и была первой школой для эстонских девочек в Эстляндской губернии. Если в 1907 году в школе училась 81 ученица, то в 1917 году их было уже 461. В 1935 году школа получила новое здание, в котором проработала до 1940 года. После этого в результате частичного объединения гимназии и Таллиннского частного колледжа была создана Таллиннская 8-я средняя школа. Сейчас в этом здании находится Кесклиннаская Русская гимназия.

Памятник Лендерам был построен по проекту Верго Верника и Меэлиса Пресса, работа которых была признана лучшей на конкурсе проектов памятника.