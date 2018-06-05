05.06.2018, 20:30

ФОТО: В Таллинне торжественно открыли обновленную часть парка Таммсааре


rus.delfi.ee
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ФОТО: В Таллинне торжественно открыли обновленную часть парка Таммсааре
Фото: Раэпресс

Сегодня в полдень состоялось торжественное открытие реконструированной части парка Таммсааре, прилегающей к театру "Эстония" - площади Нового рынка, где благодарные жители Эстонии посадили дерево, на котором должны вырасти золотые червонцы, сообщает Раэпресс.

Поскольку в театре "Эстония" недавно был поставлен мюзикл "Буратино", то его герои — кот Базилио и лиса Алиса решили, что зароют золотые, принадлежащие Буратино, под высаженной в парке липой. А директор театра Айвар Мяэ выразил надежду, что теперь эта липа начнет приносить богатые плоды, листья ее станут полноценными червонцами, которые позволят построить новое здание театра.

Вице-мэр столицы Калле Кландорф вспомнил, что когда нынешний премьер Юри Ратас еще в качестве мэра Таллинна поздравлял его с вступлением в должность, то одной из задач он обозначил реконструкцию парка Таммсааре. И вот, первый этап реконструкции завершен. Второй этап затронет окрестности памятника писателю и должен завершиться к концу лета, в ходе третьего этапа преобразована будет в соответствии с разрабатываемым проектом новой главной улицы нашей столицы прилегающая к центру "Виру" часть.

Конкурс идей реконструкции парка в 2012 году выиграло OÜ Kadarik Tüür Arhitektid, представившее работу „Belle Époque”. Оно стало и главным проектировщиком в 2015-2017 годах.

Общая стоимость работ — 6,3 миллиона евро.

Фото: Раэпресс
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