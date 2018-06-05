ФОТО: В Таллинне торжественно открыли обновленную часть парка Таммсааре

Вице-мэр столицы Калле Кландорф вспомнил, что когда нынешний премьер Юри Ратас еще в качестве мэра Таллинна поздравлял его с вступлением в должность, то одной из задач он обозначил реконструкцию парка Таммсааре. И вот, первый этап реконструкции завершен. Второй этап затронет окрестности памятника писателю и должен завершиться к концу лета, в ходе третьего этапа преобразована будет в соответствии с разрабатываемым проектом новой главной улицы нашей столицы прилегающая к центру "Виру" часть.

Конкурс идей реконструкции парка в 2012 году выиграло OÜ Kadarik Tüür Arhitektid, представившее работу „Belle Époque”. Оно стало и главным проектировщиком в 2015-2017 годах.

Общая стоимость работ — 6,3 миллиона евро.