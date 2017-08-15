ФОТО: В Таллинне тестируют модные электроавтобусы

”Мы начинаем испытывать полностью электрические городские автобусы Solaris Urbino 12 Electric. Тестирование будет проходить на различных линиях три недели", — сказал руководитель Tallinna Linnatranspordi AS Энно Тамм.

Транспортное средство польского производителя, получившее титул „Автобус года - 2017“ (Bus of the Year 2017 — прим. ред), выглядит как обычный городской автобус, но из-за значительно меньшего загрязнения воздуха за ним будущее.

"Сейчас сто автобусов распродали, — сказал Тамм. — Технология должна еще развиваться. Но дизелю нужна альтернатива, и сейчас ученые всего мира ее ищут”.