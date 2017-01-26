26.01.2017, 13:28

ФОТО: В Таллинне сотни людей пришли на протест против строительства Rail Baltic

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rus.delfi.ee
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Rail Balticu vastane meeleavaldus 26.01.2017
Rail Balticu vastane meeleavaldus 26.01.2017Foto: Ilmar Saabas

Перед зданием Министерства экономики в Таллинне проходит митинг против строительства Rail Baltic, в котором участвуют более 300 человек.

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