ФОТО: В Таллинне сотни людей пришли на протест против строительства Rail Baltic

Перед зданием Министерства экономики в Таллинне проходит митинг против строительства Rail Baltic, в котором участвуют более 300 человек.
Tallinn, Квартира, 66 900 EUR
Tallinn, Дом, 449 000 EUR
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Перед зданием Министерства экономики в Таллинне проходит митинг против строительства Rail Baltic, в котором участвуют более 300 человек.
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