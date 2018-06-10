10.06.2018, 19:08

ФОТО: В Таллинне прошел Фестиваль уличной еды


rus.delfi.ee
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Telliskivi tänavatoidu festival 2018 Foto: Ilmar Saabas

9 и 10 июня в Таллинне, в городке Теллискиви, в рамках 100-летнего юбилея Эстонии, состоялся Фестиваль уличной еды.

Таллиннский фестиваль уличной еды — это крупное международное мероприятие, посвященное уличной еде, которое дает возможность ознакомиться с самыми свежими кулинарными тенденциями. На фестивале можно насладиться свежей уличной едой, приготовленной в вагончиках с едой, уличных поп-ап кафе, лучших ресторанах, а также руками альтернативных поваров.

По случаю 100-го юбилея ЭР в центре внимания находится эстонская уличная еда и новые вкусы.

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