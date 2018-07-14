14.07.2018, 21:55

ФОТО: В Таллинне проходят Дни моря

 (1)
rus.delfi.ee
EST
merepäevad
merepäevadFoto: Jan Henrik Pärnik, Ekspress Media

В этом году Таллиннские Дни моря проходят с 13 по 15 июля в Ванасадам, Леннусадам, порту Ноблесснера и яхтенном порту Haven Kakumäe.

Смотрите фото:

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ВИДЕО: Бельгия победила Англию и завоевала бронзовые медали!

14.07.2018
Сборная Бельгия выиграла бронзовые медали чемпионата мира по футболу. В поединке за третье место бельгийцы победили в Санкт-Петербурге Англию - 2:0 (1:0) Текстовую онлайн-трансляция этого матча вел портал Delfi.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Победа Бельгии над Англией на ЧМ, непогода в Пярну, инцидент в Maxima

14.07.2018
- В редакцию Delfi обратился читатель, который возмущен поведением охранника в одном из магазинов Maxima в Ласнамяэ.
- Сборная Бельгия выиграла бронзовые медали чемпионата мира по футболу. В поединке за третье место бельгийцы победили в Санкт-Петербурге Англию - 2:0.
- В Пярну на смену хорошей солнечной погоде пришли осадки в виде града и дождя.
Подробнее

ВИДЕО: Серена проиграла финал Уимблдонского турнира Кербер

14.07.2018
30-летняя немка Ангелик Кербер (WTA 10) впервые выиграла Уимблдонский теннисный турнир. В финальном матче уроженка Бремена одолела 23-кратную победительницу турниров "Большого шлема" американку Серену Уильямс (WTA 181) - 6:3, 6:3.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106552006
150,30 €
90,18 €
-15% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
169,15 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Princeton
69,- €
27,60 €
-35% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JS/03A
189,- €
122,85 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Малахов объявил о свадьбе Евгении Васильевой и Анатолия Сердюкова

14.07.2018
Бывшая чиновница Минобороны России Евгения Васильева и экс-министр ведомства Анатолий Сердюков поженились. Об этом в своей авторской колонке StarHit написал главный редактор журнала и телеведущий Андрей Малахов.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ