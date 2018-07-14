14.07.2018, 21:55

ФОТО: В Таллинне проходят Дни моря

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rus.delfi.ee
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merepäevad
merepäevadFoto: Jan Henrik Pärnik, Ekspress Media

В этом году Таллиннские Дни моря проходят с 13 по 15 июля в Ванасадам, Леннусадам, порту Ноблесснера и яхтенном порту Haven Kakumäe.

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