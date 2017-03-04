ФОТО: В Таллинне проходит съезд Объединенной левой партии Эстонии

Сегодня в Таллинне, в Национальной библиотеке проходит съезд Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), на котором будет принята генеральная линия, а также избраны новые руководители партии.

На месте присутствуют 53 делегата из заявленных 71.

В самом начале съезда член партии Владимир Илляшевич предложил провести съезд закрытым, однако делегаты большинством голосов проголосовали против.

Во время выступления председатель ОЛПЭ Валев Калд сообщил, что от имени партии президенту Эстонии Керсти Кальюлайд было направлено предложение о встрече.

"До сих пор даже ответа не было", — выразил сожаление Калд.

С докладом о финансовой составляющей партии выступил Анатолий Егоров. По его словам, сейчас на банковском счете партии 236 евро. Они поступили за счет членских взносов. "Раньше поступали пожертвования, когда партия была у власти [в Маарду]", сейчас — нет, — добавил Егоров.

Как сообщал портал Delfi, на этом съезде могут сместить с должности нынешнего лидера Валева Калда. Руководитель таллиннской организации ОЛПЭ Владимир Дроздов отрицает информацию о том, что на съезде, возможно, Калда отстранят от занимаемой им должности.

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"Знаете, вообще-то я слухи не комментирую. Есть высказывания отдельных членов партии. Это же вполне нормально. Это во всех партиях так происходит. Даже в такой могучей партии — Центристской — тоже поменялся руководитель, — прокомментировал Дроздов. — Поменяется или не поменяется [председатель ОЛПЭ] сейчас я вам не могу сказать. Это все зависит от того, как выступит наш председатель, как он сделает отчет, изложит свою программу".

Работа конгресса продлится три часа. На повестке дня стоят следующие задачи: