03.06.2017, 12:45

ФОТО: В Таллинне проходит большая международная выставка собак


rus.delfi.ee
EST
Koertenäitus
KoertenäitusFoto: Andres Putting

Сегодня и завтра на стадионе "Калев" в Таллинне проходит большая международная выставка собак “Eesti Võitja 2017″.

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