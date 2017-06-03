ФОТО: В Таллинне проходит большая международная выставка собак

Сегодня и завтра на стадионе "Калев" в Таллинне проходит большая международная выставка собак “Eesti Võitja 2017″.
Смотрите фотографии:
Tallinn, Квартира, 75 000 EUR
Tallinn, Квартира, 135 000 EUR
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Сегодня и завтра на стадионе "Калев" в Таллинне проходит большая международная выставка собак “Eesti Võitja 2017″.
Смотрите фотографии:
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