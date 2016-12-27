В Эстонию прибыла делегация Конгресса США под руководством председателя сенатского комитета по вооруженным силам сенатора Джона Маккейна.

Визит продлится до 28 декабря. Помимо сенатора Джона Маккейна, в состав делегации входят сенаторы Линдси Грэм и Эми Клобушар.

Делегация Конгресса встретится в Эстонии с премьер-министром Юри Ратасом, президентом Керсти Кальюлайд и министром обороны Маргусом Цахкна, чтобы обсудить безопасность в регионе, двустороннее сотрудничество между Эстонией и США и их сотрудничество в рамках НАТО.

Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Рихо Террас наградит сенатора Джона Маккейна Крестом заслуг Войск обороны за существенный вклад в безопасность Эстонии.